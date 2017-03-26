Erdoğan: Kılıçdaroğlu hangi yüzle siyaset yapıyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziosmanpaşa'da yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. "7 seçim kaybettin, şimdi 8'inci geliyor" diyen Erdoğan "Hangi yüzle siyaset yapıyorsun?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"HAYIR DİYENLERE SADECE HATIRLATIYORUZ"

"Tabi şuna bakmak lazım. Hayır diyenler kimler? Kandil hayır diyor. O zaman bunun tersini yapmak lazım. Bana diyorlar HAYIR diyenlere siz hakaret falan mı ediyorsunuz? Hayır canım sadece hatırlatıyoruz. Kimler hayır diyor bunu işaret ediyoruz. Çünkü biz doğruları anlatmak zorundayız.

Bunlar hiçbir zaman güzelin, doğrunun yanında olmadılar. Bunlar siyaha beyaz, beyaza siyah dediler.

"TELAŞ BÜYÜK OLDUĞUNA GÖRE DOĞRU YOLDAYIZ"

Hem içerde, hem dışarda EVET çıkmasının önünü kesmek için engellemeler yapılıyor. Bazı ülkeler açık taraf olmuşlardır. Telaş büyük olduğuna göre doğru yoldayız demektir. 16 Nisan tekrar koalisyon dönemlerine dönmemenin ilanıdır. IMF'ye borcumuzu 2013'te sıfırladık. Biz IMF'ye borç verir duruma geldik. 16 Nisan Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma kararlılığının ilanıdır. Oy konusunda hala kararsız olanlar çevrenize bakın kimler evet, kimler hayır diyor."