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Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü eleştirdi

"Amacınızın adalet olduğuna kimseyi inandıramazsınız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

01.07.2017 - 11:48
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Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü eleştirdi

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AK Parti il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü eleştirerek "Hak arayacaksanız gidin şehitlerin hakkını arayın." dedi.

Erdoğan şöyle konuştu;

BİR DEFA BİLE GÖNÜL DİLİYLE ŞEHİTLERİ ANMADI

"Güya adalet diyen ama adaleti sağlamakla görevli mahkemelere saldıran bir zihniyetin derdi adalet olamaz, hukuk olamaz.

Bir defa bile gönül diliyle şehitleri andıklarını duymadıklarımız, teröristler ve onlara yardım edenler için adeta dünyayı ayağa kaldırıyor.

Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü eleştirdi VİDEO

HAK ARAYACAKSANIZ ŞEHİTLERİN HAKKINI ARAYIN

Amacınızın adalet olduğuna kimseyi inandıramazsınız. Adaleti savunmuyor, zulmü yüceltiyorsunuz. Hak arayacaksanız gidin şehitlerin hakkını arayın.

YAZIKLAR OLSUN

CHP'nin temsil ettiği çizgi, siyaseten muhalif olma boyutunu aşmış ve terör örgütleriyle hareket etme noktasına gelmiştir.

Gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya'nın yoludur. Darbecileri bırakıp darbeye maruz kalanları suçlayanlara yazıklar olsun."

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