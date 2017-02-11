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Erdoğan Körfez ülkelerine ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12-15 Şubat 2017 tarihlerinde Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar’a gidecek.

11.02.2017 - 11:47
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Cumhurbaşkanlığı’ndan ziyaretlerle ilgili yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 12-13 Şubat tarihlerinde Bahreyn’i ziyaret ederek,

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el Halife ile bir araya geleceği, ayrıca üst düzey Bahreynli yetkilileri kabul edecekleri kaydedildi.

ERDOĞAN'DAN KÖRFEZ ÜLKELERİ RESMİ ZİYARET

Suudi Arabistan’a 13-14 Şubat tarihlerinde yapacakları ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşecekleri kaydedilerek ayrıca Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Naif ve Veliaht Vekili Muhammed bin Selman’ı kabul etmesi öngörüldüğü bildirildi.

Katar’ı 14-15 Şubat tarihinde ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Tani ile bir görüşme gerçekleştirecekleri belirtildi.

Ziyaretler sırasında yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü ifade edildi.

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