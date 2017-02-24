taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.888
USD
3,5769
EURO
3,7875
ALTIN
144,25
PETR
56,2500

Erdoğan Külliye'de AK Partili eski vekillerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili eski bakan ve milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi.

24.02.2017 - 11:33
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan Külliye'de AK Partili eski vekillerle buluştu

erdoğan

Külliye'de gerçekleşen yemek saat 20.00'de başladı ve 2 saat sürdü. Yemeğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım ile birlikte katıldı.

ESKİ VEKİL VE BAKANLARA 'REFERANDUM İÇİN ÇALIŞIN' MESAJI

Cumhurbaşkanı, eski bakan ve milletvekillerine "referandum" mesajları verdi. Yeni sistemi anlatan Erdoğan, referandum kampanyasında daha aktif görev almalarını istedi. "Daha çok çalışmalıyız" çağrısı yaptı. AK Parti'nin kampanya startını vereceği program öncesinde gerçekleşen sürpriz buluşmada ağırlıklı olarak anayasa değişikliği ve referandum sürecinde yapılması gerekenlerin konuşulduğu öğrenildi.

DAVUTOĞLU VE ABDULLAH GÜL KATILMADI

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yurtdışında olması nedeniyle programa katılamadı. Eski Başbakan Davutoğlu da yemeğe katılmayanlar arasındaydı.

ARINÇ'LA AYNI MASADA OTURDU

Erdoğan, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve bakanlarla aynı masada oturdu. Masada Erdoğan’ın solunda Arınç'ın sağında Başbakan Yıldırım oturduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde “kış bahçesi” olarak bilinen salonda yapılan yemeğe eski AK Partililerden Bülent Arınç, Suat Kılıç, Zafer Çağlayan, Sadullah Ergin ve Hüseyin Çelik gibi isimlerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı başdanışmanlarının katıldığı da öğrenildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Caner oğlunun velayeti için harekete geçti

Caner oğlunun velayeti için harekete geçti

146
El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi

El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi

181
FETÖ'cülerin komaya soktuğu müdür uyanınca ülkeyi sordu

FETÖ'cülerin komaya soktuğu müdür uyanınca ülkeyi sordu

84
Kim Jong-un suikastinde ayrıntılar ortaya çıkıyor

Kim Jong-un suikastinde ayrıntılar ortaya çıkıyor

10
Çatışmalar sonrası El Bab-Halep farkı

Çatışmalar sonrası El Bab-Halep farkı

78
Hocanın dilini kesin diyen FETÖ'cü hainlerin yakalandığı an

Hocanın dilini kesin diyen FETÖ'cü hainlerin yakalandığı an

54
TSK askerinden El Bab'da espirili anons

TSK askerinden El Bab'da espirili anons

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM