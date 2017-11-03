Erdoğan Manisa'da konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

KİMSE AK PARTİ'NİN ÜZERİNDE DEĞİLDİR

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Hiç kimsenin kendi kişisel ajandasını, kişisel kariyer planını, kişisel hırslarını AK Parti'nin üzerinde tutmaya hakkı yoktur. Teşkilatlarda ve belediyelerde başlattığımız değişim süreci, ülkemize ve milletimize karşı sorumluluklarımızı çok daha güçlü şekilde yerine getirme amacı taşıyor. Kimse bunu farklı yerlere çekmesin. Yoksa bizim ne teşkilatlarımızda görev yapmış arkadaşlarımıza, ne belediye başkanlarımıza vefasızlık göstermek gibi bir niyetimiz asla yoktur, olamaz.





BÖYLE BİR MUHALEFET EVLERE ŞENLİK

Bugün CHP, siyaseten tükenmiş, bitmiş bir parti olarak adeta siyasi kadavra haline gelmiştir. Millete söyleyecek ne tek bir sözleri, ne de ülkeye önerebilecek tek bir projeleri vardır. Böyle bir ana muhalefet evlere şenlik. Varsın olsun. Çok daha vahimi ise hamasetle iftirayla yalanla siyaset gemisini yürütebileceklerine inanmalarıdır.





CHP PENSİLVANYA'NIN PARTİSİ HALİNE GELDİ

94 yıllık bir maziye sahip olduğunu iddia eden bir partinin mevcut yönetim altında geldiği yer gerçekten içler acısı. DHKP-C'den bölücü terör örgütüne kadar çiçek atmadıkları, destek çıkmadıkları, koruyup kollamadıkları hiçbir illegal yapı adeta kalmamıştır. 'Atatürk'ün partisi' iddiasındaki CHP, bugün Pensilvanya'nın partisi haline dönüşmüştür