Erdoğan-Putin dostluğu Almanya'nın gündeminde

Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni için Türkiye'ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oldukça samimiydi.

ALMANLARIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE

Dünyada birçok ülkenin Rusya'ya karşı tavır alarak diplomatlarını sınır dışı ettiği dönemde Erdoğan ile Putin'in arasının bu kadar iyi olması Almanya'da rahatsızlığa neden oldu.

KÖTÜ BİR İLİŞKİ BEKLİYORLAR

Devlet televizyonunda ekrana gelen programda, Rusya ile Türkiye'nin savaş uçağının düşürülmesi nedeniyle gergin dönemler yaşadığı hatırlatıldı.

"BU İKİ KİŞİ NEREDEYSE ARKADAŞ OLDU"

Erdoğan ile Putin'in bu kadar yakın olmasını şaşkınlıkla karşılayan program sunucusu, "Bu iki kişi neredeyse arkadaş oldu. Düzenli olarak telefonda görüşüyorlar, birlikte nükleer santraller kuruyorlar, birbirlerinden silah satın alıyorlar ve bugünden itibaren barış için devreye girmek istiyorlar. Rusya ve Türkiye, Putin ve Erdoğan… Bu ikili Suriye zirvesinde barış için devreye girmek istiyor." ifadelerini kullandı.