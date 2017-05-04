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Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında

Son 2 ayda ikinci kez bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus Lider Putin'in görüşmesi, dünya basını tarafından yakından takip edildi.

04.05.2017 - 09:12
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  2. Gündem
Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan referandumunun ardından yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Rusya'ya giden Cumhurbaşkanı, Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Son 2 ayda 2. kez bir araya gelen iki lider, olumlu mesajlar verdi. Putin, uçak kriziyle gerilen ilişkilerin artık tamamen onarıldığını ifade etti. Erdoğan ise karşılıklı ticaret hacminin daha da geliştirileceğini söyledi.

DÜNYANIN GÖZÜ BU GÖRÜŞMEDEYDİ

Erdoğan-Putin görüşmesi, dünya basını tarafından oldukça yakından takip edildi.

Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında

ALMANLAR ÇIKAR ORTAKLIĞI DEDİ

Almanya'da yayın yapan Westfälische Nachrichten gazetesi, Erdoğan-Putin buluşmasının bir çıkar ortaklığı olduğunu vurguladı.

İNGİLİZ BASINI: BUZLAR ERİDİ

İngiltere'de yayın yapan Daily Telegraph ise, söz konusu haberinde "Buzları eriten Putin ve Erdoğan, Suriye'de 'güvenli bölgeler' oluşturulması için birlikte çalışacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında

TİMES AÇIKLAMALARI ANLAYAMADI

İngiliz Times gazetesi ise bugünkü haberinde Putin ve Erdoğan'ın aynı fikirden bahsedip bahsetmediklerinin net olmadığını yazıyor.

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