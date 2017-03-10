Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova heyetinde, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bulunuyor.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Kremlin'de yaklaşık 2 saat süren Putin ve Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e teşekkürlerini sunarak şunları söyledi:

ERDOĞAN: DEĞERLİ DOSTUMA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

"Değerli dostuma çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle ÜDİK toplantısında bir ara verme süreci yaşadık. Fakat geçen yıl malum Dünya Enerji Kongresi'nde bir araya geldik. O, bu süreci tetiklemesi bakımından çok çok hayırlı bir kongreydi."

Erdoğan, Rusya ile ekonomik, ticari, askeri ve savunma sanayine yönelik birçok alanda atacakları adımların, ÜDİK toplantısının ana başlıklarını teşkil edeceğini belirterek, "Bölge sorunlarını da etraflıca ele alacağımız bu ÜDİK toplantısı, ülkelerimizin bu süreçteki etkinliğini daha da artıracaktır." dedi.

ERDOĞAN, ENERJİ NOKTASINDAKİ İŞ BİRLİKLERİNE DE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye ile Rusya arasında enerji noktasındaki iş birliğinin çok farklı olduğuna işaret eden Erdoğan, gerek petrol gerek doğalgazda Rusya ile bu sürecin aratarak devam ettiğini söyledi. Erdoğan, özellikle Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki çalışmaların hızla normalleşme süreci içerisinde devam ettiğini vurgulayarak, söyle devam etti:

"Ekonomik, ticari, askeri, savunma sanayine yönelik birçok alanda atacağımız adımlar, bugünkü ÜDİK toplantımızın öyle zannediyorum ki ana başlıklarını teşkil edecektir. Bölge sorunlarını da etraflıca ele alacağımız bu ÜDİK toplantısı, ülkelerimizin bu süreçteki etkinliğini daha da artıracaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü VİDEO





PUTİN: BU KADAR GÜVEN İÇEREN VE ETKİLİ DİYALOG KURULMASINI KİMSE BEKLEMİYORDU

Putin ise şunları söyledi:

"(Türkiye ile) başta Suriye olmak üzere dünyanın farklı yerlerindeki krizleri çözmek için aktif bir biçimde çalışıyoruz. Askeri kurumlarımız ve istihbarat teşkilatlarımız düzeyinde bu kadar güven içeren ve etkili bir diyalog kurulmasını kimse beklemiyordu. Bunu belirtmek çok hoş. Devletlerarası ilişkilerimizin hızla onarılması nedeniyle mutluyuz. Bu formattaki (Üst Düzey İşbirliği Konseyi) görüşmelerimizin sonuncusu çok uzun zaman önce -sanıyorum 2014'de- gerçekleşmişti.

"TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZ DE ESKİ HALİNE GETİRİLİYOR"

Tüm bu zaman içerisinde pek çok olay yaşandı, son zamanlardaysa Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ülkelerimizin hak ettiği seviyeye yükselmesi için aktif olarak çalışıyoruz. Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz de eski hâline getiriliyor. Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev dün Türk mevkidaşını (Binali Yıldırım) ilişkilerimizin ekonomi alanında tamamen onarılması için alınan önlemler ve atılan adımlar konusunda bilgilendirdi.

"TÜRKİYE RUSYA'NIN ANA DIŞ EKONOMİ PARTNERLERİNDEN BİRİ"

Rusya ve Türkiye (ilişkilerde) yitirilenleri telafi edebileceği gibi ilişkileri yeni bir düzeye de taşıyabilir. Moskova'nın olmasını istediği şey bu. Karşılıklı ticarette negatif dinamikleri 2017 içerisinde aşmayı umuyoruz. Rusya ve Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini daha da geliştirmek için güçlü bir potansiyeli var. Ülkelerimiz arasında yeniden yoğun bir siyasal diyalog kuruldu. Türkiye, Rusya'nın ana dış ekonomi partnerlerinden biri."