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Erdoğan Rus askerlerinin fotoğraflarını Putin'e gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus askerlerinin YPG'li teröristlerle yan yana çekilen fotoğraflarını Putin'e gösterdiğini açıkladı.

04.05.2017 - 10:01
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Erdoğan Rus askerlerinin fotoğraflarını Putin'e gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

FOTOĞRAFLAR MASADA

Erdoğan bu görüşmede; Rus askerlerinin YPG'li terörislerle çekilen fotoğraflarını Putin'e gösterdiğini söyledi.

KÜRT DEVLETİNE KIRMIZI IŞIK

Rus Lider'in de bu fotoğraflardan rahatsız olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in Kürt devletine olumlu bakmadığını da sözlerine ekledi.

Erdoğan Rus askerlerinin fotoğraflarını Putin'e gösterdi

PKK'YA SİLAHLARIMIZ VERİLMEZ

Cumhurbaşkanı, "Putin, Suriye'de Kürt devletine olumlu bakmıyor. Putin, askerimiz böyle bir şey içinde olamaz dedi. Putin, PKK ve PYD'ye silahlarımız verilemez dedi." şeklinde konuştu.

Erdoğan Rus askerlerinin fotoğraflarını Putin'e gösterdi

AK PARTİ'YE DÖNÜŞÜ

AK Parti'ye dönüşü hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Görev verilirse neler yapılacağını dilendireceğiz. Nerede hatalarımız var, bakacağız. Bizi dışladılar dedirtmeyeceğiz." dedi.

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