Erdoğan Rus askerlerinin fotoğraflarını Putin'e gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

FOTOĞRAFLAR MASADA

Erdoğan bu görüşmede; Rus askerlerinin YPG'li terörislerle çekilen fotoğraflarını Putin'e gösterdiğini söyledi.

KÜRT DEVLETİNE KIRMIZI IŞIK

Rus Lider'in de bu fotoğraflardan rahatsız olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in Kürt devletine olumlu bakmadığını da sözlerine ekledi.

PKK'YA SİLAHLARIMIZ VERİLMEZ

Cumhurbaşkanı, "Putin, Suriye'de Kürt devletine olumlu bakmıyor. Putin, askerimiz böyle bir şey içinde olamaz dedi. Putin, PKK ve PYD'ye silahlarımız verilemez dedi." şeklinde konuştu.

AK PARTİ'YE DÖNÜŞÜ

AK Parti'ye dönüşü hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Görev verilirse neler yapılacağını dilendireceğiz. Nerede hatalarımız var, bakacağız. Bizi dışladılar dedirtmeyeceğiz." dedi.