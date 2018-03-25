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Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'le operasyonların bitmeyeceğini yineleyerek, Sincar'da yeni operasyona start verildiğini söyledi.

Haber Merkezi | 25.03.2018 - 16:23..
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Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de yuvalanan teröristleri bölgeden temizleyen TSK'nın yeni hedefi Sincar.

SİNCAR'DA TEMİZLİK BAŞLADI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Sincar'a da gireceğiz dedik. Şimdi oraya da operasyonlar başladı. İçeride teröristlerle mücadele, dışarıda da mücadele. Bizim derdimiz teröristler. Biz bir işgal devleti değiliz. Onun Batı'da örnekleri var. Bizim geçmişimizde böyle bir şey yok." dedi.

Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı ViDEO

ZALİMLERİN DEĞİL, MAZLUMLARIN YANINDAYIZ

Türkiye'nin zalimlerin yanında olmadığını belirten Cumhurbaşkanı, "Bizim tarihimizde zalimlerin yanında yer almak yok. Şu anda Afrin'de yaptığımız da bu. Biz mazlumların yanındayız. Bu millet onurlu bir millet. Bu millet gururlu bir millet. Bu milletin onuruyla gururuyla oynamaya kimsesin hakkı yok. Onun için dim dik ayakta duracağız, taviz vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

SİNCAR TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILACAK

Kuzey Irak'ta Musul'un batısında yer alan Sincar, aynı adı taşıyan dağın eteğinde bir şehir. Bağdat ve Şam'a giden yolu üzerinde yer alan bu şehir ve dağ konumu nedeniyle stratejik bir noktada.

Öyle ki tarih boyunca başta Musul olmak üzere Irak'ın kuzeyine hakim olmak isteyenler burası için savaştı.

Tarihin yeniden yazıldığı bir dönemdeyiz. Sincar dağı ve şehri PKK terör örgütünün işgali altında. Türkiye, buraya operasyon yaparak bölgeyi terörden arındırmak istiyor.

Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

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