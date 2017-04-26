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Erdoğan Somalili mevkidaşıyla toplantı düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak basın toplantısında, "15 Temmuz darbe girişiminde Somalili kardeşlerimiz yanımızda olmuştur." dedi

26.04.2017 - 19:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Farmajo ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"DARBE GİRİŞİMİNDE SOMALİLİ KARDEŞLERİMİZ YANIMIZDA OLMUŞTUR"

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Somali'nin Türkiye'ye olan desteğine değinen Erdoğan, "Tüm Somali halkına teşekkür etmek istiyorum. Somalili kardeşlerimiz 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ülkemiz ile tam bir dayanışma içerisinde olmuşlardır. Darbe girişimini haberini alır almaz Somali sokaklarında gösteriler düzenlemiş, camilerde eller semaya kalkmıştır. Somaliler bize ve milletimize dua etmişledir. Bu samimi duruşun tüm ülkelere örnek olmasını diliyoruz" dedi.

Erdoğan Somalili mevkidaşıyla toplantı düzenledi

"AFRİKA' DA 14 MİLYON İNSAN AÇLIK ÇEKİYOR"

Somali'deki açlık sorununa dikkat çeken Erdoğan, "Somali'de 6 milyon Güney Sudan'da ise 1 milyon kişi yiyecek ekmek bulamıyor. Afrika genelinde ise 14 milyon insan açlık çekiyor. Bir çok batılı gelişmiş ülkenin insani trajediler karşısında 3 maymunu oynadıklarını görüyoruz. TİKA, Kızılay ile elimizden gelen bütün destekleri buralara hazırladık inşallah gönderiyoruz. Çocukların açlıktan öldüğü bir dünyada ne huzur ne barış, istikrar olur.

Erdoğan Somalili mevkidaşıyla toplantı düzenledi

Türk Kızılay'ı Doğu Afrika'da kuraklıktan etkilenen bölgelere yardımını ulaştırıyor. AFAD, TİKA, STK'larımız bu bölgelerde yoğun olarak çalışmalarını sürdürüyor. İlk aşamada gıda ilaç malzemelerinden oluşan 15 bin tonluk yardım sevkiyatımızı Somalili ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak Doğu Afrika'daki kuraklık ile mücadele konusunda bir çalışma yapmayı da öngörüyoruz. İnşallah bu çalışmaların Somalili kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları hafifleteceğine inanıyorum" diye konuştu.

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