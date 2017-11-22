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Erdoğan: Suriye'de terörist unsurlar dışlanmalı

Soçi'deki Suriye zirvesinde 3 lider ortak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesajlar verdi.

22.11.2017 - 19:13
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Erdoğan: Suriye'de terörist unsurlar dışlanmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Sanatoryum Rus'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye konulu üçlü zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"TERÖRİSTLER SÜREÇTEN DIŞLANMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Terörist unsurların süreçten dışlanması, Türkiye olarak önceliklerimiz arasında yer almaya devam etmektedir." dedi.

Erdoğan: Suriye'de terörist unsurlar dışlanmalı

"TERÖRİSTLERLE AYNI ÇATI ALTINDA OLMAMIZI KİMSE BİZDEN BEKLEMESİN"

Teröristlerle aynı çatı altında olunmayacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçte üç garantör ülkenin ortaya koydukları karşılıklı hassasiyetlere saygıyı sürdürmeleri kritik rol oynayacaktır. Suriye’nin toprak bütünlüğüyle ülkemizin milli güvenliğine kast eden terörist unsurların süreçten dışlanması önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Bir terör örgütüyle aynı çatı altında olmamızı, bizden kimse beklememelidir. Suriye’nin toprak bütünlüğüne bağlılığımızı ifade ediyorsak, eli kanlı bir çeteyi meşru bir aktör olarak göremeyiz." dedi.

Erdoğan: Suriye'de terörist unsurlar dışlanmalı

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