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Erdoğan Temimi'yi aradı

Başkan Erdoğan, Filistin direnişinin sembol ismi Ahed et-Temimi'yi telefonla arayarak cesaretinden ve mücadelesinden dolayı tebrik etti.

Haber Merkezi | 29.07.2018 - 17:19..
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, İsrail'in bugün serbest bıraktığı Ahid Et-Temimi'yi telefonla aradı.

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Et-Temimi'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik eden Başkan Erdoğan, Et-Temimi'nin serbest bırakılmasının sevinç verici olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE OLARAK YANINIZDAYIZ"

Telefon görüşmesi sırasında Ahid'in yanında annesi Neriman Et-Temimi’nin de olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Et-Temimi Ailesi'ne Türkiye olarak Filistinlilerin haklı mücadelelerini desteklemeye devam edeceklerini belirttiği öğrenildi.

Başkan Erdoğan yıllar önce Temimi henüz bir çocukken kendisiyle bir araya gelmişti.

Erdoğan Temimi'yi aradı

Erdoğan Temimi'yi aradı

Erdoğan Temimi'yi aradı

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