Erdoğan Teziç'e Galatasaray Üniversitesi'nde tören

Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat eden eski Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı, anayasa hukukçusu Prof. Dr. Erdoğan Teziç için kurucuları arasında bulunduğu ve 2000-2003'te rektörlüğünü yaptığı Galatasaray Üniversitesinde tören düzenlendi.

Erdoğan Teziç'in Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne fotoğrafları, karanfiller ve avukat-yazar Yiğit Okur'un el yazısıyla yazdığı "Cumhuriyetin en büyük anayasacısına şükranla" notu konuldu.

Eşi Deniz Teziç, oğulları Kerem Teziç ve Kuthan Erkaya'nın taziyeleri kabul ettiği törene, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile akademisyenler, Teziç'in çalışma arkadaşları ve öğrenciler katıldı.