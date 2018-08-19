Erdoğan torununu ziyaret etti

Erdoğan, partisinin 6. Olağan Kongresi için Ankara’daydı.

Daha sonra AK Parti MKYK listesinin de açıklanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’dan İstanbul’a geldi.

Atatürk Havalimanı’na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk olarak iki gün önce dünyaya gelen torunu Fatıma Serra’yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7. torunu olarak dünyaya gelen Fatıma Serra, Necmeddin Bilal ve Reyhan Erdoğan çiftinin 3. çocuğu oldu.

Ziyaret yaklaşık bir saat sürerken ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.