Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Yapılan ikili görüşme, dünya basını tarafından ilgiyle takip edilirken, birçok gazete görüşmeye ilişkin haberler yayınladı.

KİM NE DEDİ

ABC News: Trump ve Erdoğan, ABD’nin Kürtler’i silahlandırma kararına rağmen ipleri koparmadı. İki lider, askeri ve ekonomik alanda işbirliğini yeniden kurma kararı aldı.





Washington Post: Trump, Kürtleri silahlandırmasına rağmen Türk lidere övgü yağdırdı.

CNN: Trump, Erdoğan’ı, gerginliklere rağmen hoş karşıladı.

Voice of America: Trump, Erdoğan’ı hoş karşıladı.

DW (Almanya): Trump, Ankara’yı kızdıran SDG’yi silahlandırma kararından açıkça bahsetmekten kaçınırken, DEAŞ ve PKK ile mücadelenin önemini vurguladı.

Le Figaro (Fransa): Trump ve Erdoğan, buzları eritmeye çalıştı.





Express (İngiltere): Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı müttefik ilişkileri ve terörle mücadele ortaklıkları nedeniyle övdü.

Jerusalem Post (İsrail): Trump ve Erdoğan görüşmesi, iki ülke arasında ABD’nin son Suriye’de Kürtleri silahlandırma kararından sonra gerilen tansiyonu yatıştırdı. Trump, Türkiye ile iyi ilişkilerin bu görüşmeden sonra her zamankinden daha iyi olacağını söyledi.

Economic Times: Trump ve Erdoğan, dostluklarını Kürtlerin silahlandırılmasına rağmen güçlendirmeye yemin etti.