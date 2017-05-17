taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.162
USD
3,5506
EURO
3,9492
ALTIN
141,91
PETR
51,2200

Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında

Beyaz Saray'da ilk kez bir araya gelen iki liderin görüşmesi, dünya basını tarafından yakından takip edildi.

17.05.2017 - 07:36
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Yapılan ikili görüşme, dünya basını tarafından ilgiyle takip edilirken, birçok gazete görüşmeye ilişkin haberler yayınladı.

KİM NE DEDİ

ABC News: Trump ve Erdoğan, ABD’nin Kürtler’i silahlandırma kararına rağmen ipleri koparmadı. İki lider, askeri ve ekonomik alanda işbirliğini yeniden kurma kararı aldı.

Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında

Washington Post: Trump, Kürtleri silahlandırmasına rağmen Türk lidere övgü yağdırdı.

CNN: Trump, Erdoğan’ı, gerginliklere rağmen hoş karşıladı.

Voice of America: Trump, Erdoğan’ı hoş karşıladı.

DW (Almanya): Trump, Ankara’yı kızdıran SDG’yi silahlandırma kararından açıkça bahsetmekten kaçınırken, DEAŞ ve PKK ile mücadelenin önemini vurguladı.

Le Figaro (Fransa): Trump ve Erdoğan, buzları eritmeye çalıştı.

Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında

Express (İngiltere): Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı müttefik ilişkileri ve terörle mücadele ortaklıkları nedeniyle övdü.

Jerusalem Post (İsrail): Trump ve Erdoğan görüşmesi, iki ülke arasında ABD’nin son Suriye’de Kürtleri silahlandırma kararından sonra gerilen tansiyonu yatıştırdı. Trump, Türkiye ile iyi ilişkilerin bu görüşmeden sonra her zamankinden daha iyi olacağını söyledi.

Economic Times: Trump ve Erdoğan, dostluklarını Kürtlerin silahlandırılmasına rağmen güçlendirmeye yemin etti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

19
Otoyollarda yeni dönem

Otoyollarda yeni dönem

84
HSK'ya seçilen isimler belli oldu

HSK'ya seçilen isimler belli oldu

8
Cannes Film Festivali terörün gölgesinde başlıyor

Cannes Film Festivali terörün gölgesinde başlıyor

5
ABD'de terör yandaşları Türk vatandaşına saldırdı

ABD'de terör yandaşları Türk vatandaşına saldırdı

23
ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

9
Sultangazi'de yabancı uyruklu 300 kişi tahliye edildi

Sultangazi'de yabancı uyruklu 300 kişi tahliye edildi

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM