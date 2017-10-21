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Erdoğan, Trump'a tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı, Trump'ın İslam ile terörü aynı gösterdiğine dikkat çekti.

21.10.2017 - 12:49
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Erdoğan, Trump'a tepki gösterdi

erdogan

Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Medeniyet Şurası'nda yaptığı konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

Trump'ın İslam ile terörü aynı gösterdiğini ifade eden Erdoğan, "Hristiyan teröristler için böyle bir şey söylüyorlar mı?" diye sordu.

"HRİSTİYAN TERÖRİSTLERE SÖYLÜYORLAR MI?"

"Niçin Irak Suriye çözülmüyor? Myanmar niçin halledilmiyor? Myanmar'da budistlere terörist ifadesi kullanılmıyor. Neden? Onlar yoga yapıyorlar.

Böyle bir saçmalık olabilir mi? Varsa yoksa İslami terör diyorlar. Defaatle anlatıyoruz. DEAŞ'ın İslam ile alakası olmadığını söyledik. DEAŞ'ın İslam ile alakası olmadığını söylüyoruz. Ama onlara bunu anlatamıyorsunuz ve ne yazık ki Müslümanı Müslümana onlar kırdırıyor, ücretsiz silah veriyorlar.

İslamofobi sürekli tahkir ediliyor. Trump Müslümanlara terörist ifadesini kullanıyor. Hristiyan teröristler için böyle bir şey söylüyorlar mı? Hristiyan teröristler için böyle bir şey söylüyorlar mı, Yahudi teröristler için böyle bir şey söylüyorlar mı, yok.

Erdoğan, Trump'a tepki gösterdi VİDEO


"VARSA YOKSA İSLAMİ TERÖR DİYORLAR"

Varsa yoksa İslami terör diyorlar. Defaatle anlatıyoruz, olamaz. DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi veren biziz.

Müslüman'ı Müslümana kırdırıyorlar. Ücretsiz silah veriyorlar. Biz kendimizi savunmak için parasıyla silah istiyoruz vermiyorlar. Ben de adalet arıyorum."

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