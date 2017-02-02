Erdoğan, turizmcileri Beştepe'de ağırladı

Türkiye'nin yeryüzünde yaşanacak en güzel zamanların ülkesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışında yaşayan gurbetçilere seslendi.

"Komşunuzu da alın gelin" uygulamasının başlatıldığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni Havalimanımız, halen faaliyette olan 55 Havalimanımız, duble yollarla iyi bir yere vardık. Türkiye olarak bu sıkıntılı süreçten kurtulmanın yolunun, krizi fırsatı çevirerk yeni bir atılım dönemine girmekten geçtiğine inanıyorum. İhracatta, turizmde diğer bütün alanlarda bu yaklaşıma yöneliyoruz. Mevcut turizm destinasyonlarımız yeniden canlandırmanın çabası içindeyiz. 2002 yılında turizmin üç tane başlığı vardı. Kum deniz güneş. Bunun dışında hareket alanı turizmde yoktu. Ne zaman ki çeşitlenmeye başladık, turistlerin sayısı artmaya başladı.

14 YILDA TURİST SAYIMIZ 40 MİLYONA ULAŞTI

Kısa vadede 50 milyar dolarlık, ardından da 86 milyar dolarlık turizm hedefimize ulaşacağımza ben inanıyorum. Ülkemiz içinde de turizm kültürünün giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Bu da bizi ayrıca sevindiriyor. Tüm bunlar sektörün geleceğini için önemli hususlardır. Turist sayımız 14 yılda 12-14 milyondan 40 milyona çıktı.

TÜRKİYE, HERKESE HİTAP EDECEK ZENGİNLİKLERİN ÜLKESİDİR

İlk etapta turist sayısını 8 milyon arttırarak işe başlmaka niyetindeyiz. Bakanlığımızla bir kampanya başlatıyoruz. İster yerli, ister yabancı olsun... Türkiye en güzel denizlerin, en güzel dağların, en güzel ırmakların, en güzel toprakların, en güzel ağaçların, en güzel meyvelerin, en sıcak, en içten gülümsemelerin, velasıl yeryüzünde yaşanacak en güzel zamanların ülkesidir. Edirne'den Kars'a Türkiye'nin her yeri ayrı bir güzelliğe sahiptir. Herkese hitap edecek olağanüstü zenginliklerin ülkesidir Türkiyem.

GURBETÇİLERE SESLENDİ: TÜM ARKADAŞLARINIZI ÜLKEMİZE DAVET EDİN

Halen yurtdışında yaşayan 5 milyon vatandaşımız var bir süre yurtdışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönerek halen yurtdışında bağlantıları devam eden 3,5 milyon vatandaşımız bulunuyor. Sıla-i rahim devam etmelidir. Memleket isterim gökmavi, Memleket isterim kuşların diyarı olsun. Memleket isterim yaşamak sevmek gibi gönülden olsun. Evet, Türkiye işte böyle bir millettir. Onun için dünyanın neresine giderse gitsin ülkesiyle bağını koparmaz. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı sıla-i rahim yapmak için ülkemizde tatile devam ediyorum. İzinlerinden en azını "Türkiye evimiz, vatanımızı ziyaret edelim" anlayışla yaşamalıdır. Tüm arkadaşlarını da ülkemize davet etmelidir.

"KOMŞUNU DA AL GEL" KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ

Bu yüzden "Komşunu al gel kampanyasını" başlatıyoruz. Vatandaşların hepsi de ülkemize getirdiği arkadaşlarına mahçup omayacaklarına inanıyorum. Başlattığımız bu seferi dalga dalga büyütmeli hedefimize ulaşmalıyız. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan, düğün veya düğün dernek vatanda olur anlayışla, düğün gibi sünnet gibi özel günlerini ülkemizde yapmalarını bekliyorum.



Elbette doğduğun yer kadar, doyduğun yer de önemlidir. Ne diyor Cahit Kulebi, ağladığım senin içindir, güldüğüm senin içindir, öpüp başıma koyduğum ekmek gibisin... Vatanımız bizim için bunu ifade ediyor. Yılda 50 binden fazla düğün yapılıyor. Mümkün oldukça bunu ülkemizde yapmalıyız.Avusturya'daki, İngiltere'deki kardeşlerime sesleniyorum. Gelin bütün dernek neyse burada yapın. Bir başka önemli çağrımız, ülkemizde çalışan yabancılar, onlara işin de burada tatilin de burada diyorum. Yabancı sermayeli şirketlerde yaşayanlar, tatillerinin en azından 1 haftasını ülkemizde geçirmeye davet ediyoruz."