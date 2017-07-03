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Erdoğan: Uçak gemisi hayal olmaktan çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende, Kınalıada Korveti denize indirildi.

03.07.2017 - 15:27
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Erdoğan: Uçak gemisi hayal olmaktan çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da, Kınalıada Korveti (4. Milgem) Denize İndirme ve İstanbul Fırkateyni (5. Milgem) İnşaa Başlangıç Töreni'ne katıldı.

Erdoğan: Uçak gemisi hayal olmaktan çıktı

KINALI DENİZDE

Tuzla'da Kınalıada Korveti'nin denize indirme töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiinin millileştirilmesine yönelik çalışmaları anlattı ve "Uçak gemisi bizim için uzak bir hayal olmaktan çıktı." dedi.

Erdoğan: İnşallah biz uçak gemimizi de yapacağız VİDEO

Erdoğan: Uçak gemisi hayal olmaktan çıktı

FOTOĞRAF: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul fırkateyninin ilk kaynağını yaptı.

SAVAŞ GEMİSİ KONUSUNDA 14 PROJE VAR

"Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan sorunlar savunma sanayiine gösterdiğimiz özenin ne denli doğru olduğunu gösteriyor" diyen Erdoğan, "Savaş gemileri konusunda özel sektör ve askeri tersanelerde tamamladığımız 14 adet projemiz var. 10 adet imzalanacak projemiz daha var. İnşallah biz uçak gemimizi de yapacağız. Bunda da kararlıyız, hiçbir endişe taşımıyorum. Uçak gemisi gibi projeler bizim için uzak bir hayal olmaktan çıktı." diye konuştu.

Erdoğan: Uçak gemisi hayal olmaktan çıktıFOTOĞRAF: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da törene katıldı

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Bilginin çok hızlı bir şekilde yayıldığı yüzyılda yaşamanın avantajlarını iyi değerlendirmek zorundayız. Savunma sanayiinde takip eden değil takip edilen tüketen değil üreten olmalıyız. Herhangi bir alanda muadil ürünlerde kendi kuruluşlarımızı tercih etmeliyiz.

Erdoğan: Uçak gemisi hayal olmaktan çıktı

OMURGAMIZ MİLLİ İMKANLARA DAYANMALI

Planlarımızın omurgası milli imkanlara dayanmalıdır. Şayet 15 yıldır bu yöntemi takip etmiyor olsaydık, bugün ülkemize uygulanan örtülü ambargolar nedeniyle terörle mücadelemizi sınırdışındaki operasyonlarımızı da yürütemez hale gelmiştir. Yaşanan sorunları çözecek büyük küçük demeden bu alanda projesi olan herkesi destekleyecek düzeni tesis etmeliyiz."

KINALI'NIN DENİZE İNDİRİLDİĞİ ANLAR

Erdoğan: Uçak gemisi hayal olmaktan çıktı

Erdoğan: Uçak gemisi hayal olmaktan çıktı

Erdoğan: Uçak gemisi hayal olmaktan çıktı

Erdoğan: Uçak gemisi hayal olmaktan çıktı

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