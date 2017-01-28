İngiltere Başbakanı Theresa May, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Külliye'de bir araya gelen iki lider ortak basın toplantısında açıklama yaptı.

Erdoğan ve May'den ortak basın toplantısı VİDEO

May'in açıklamalarından satır başları:

15 TEMMUZ'DA DEMOKRASİNİZE SAHİP ÇIKTINIZ

Türkiye, Birleşik Krallık'ın en köklü dostlarından biridir. 15 Temmuz'da demokrasinize sahip çıktınız. Hukukun üstünlüğü ve insan hakları önemli. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu teyit ettiler.

Suriye'de barışın koşullarını oluşturmaya çalışıyoruz. Bir eğitim ve bilgi paylaşımı programıyla savunma alanındaki işbirliğimizi arttıracağız. Mevcut ilişkileri daha ileri taşıma niyetindeyiz. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iki ülkenin de çıkarına olacaktır.

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ FARKLI OLACAK

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu görüşmemizde gerek siyasi gerek askeri gerek ticari gerek kültürel bütün bölgesel sorunları, terörle mücadele konusunu ele alma fırsatını bulduk. Türkiye-İngiltere zaten müşterek hareket edebilen iki ülke. İki NATO ülkesi olarak sürekli dayanışma halindeyiz. Bundan sonraki süreçte de neler yapabileceğimizi, savunma sanayinde ne gibi adımlar atabileceğimizi konuştuk. Bundan sonraki süreç, Türkiye ile İngiltere arasında çok daha farklı konuma gidecektir.

Bir Türk firmasının İngiltere'de çok önemli bir ihaleyi kazanmak suretiyle orada botlar yapacak olması önemli bir gelişme. Türk firmalarının İngiltere piyasasına girmesi sevindirici. İngiltere'nin Türkiye'deki yatırımlara girmesi de bizi mutlu edecektir.

ASTANA VE CENEVRE SÜRECİ

Suriye ve Irak iki ülke açısından büyük anlam ifade ediyor. Koalisyonla ilişkileri farklı bir konsepte oturtmak istiyoruz. Astana ve Cenevre süreçlerini aramızda konuştuk. Somali ve Kıbrıs meselelerini konuştuk. 3 garantör ülke, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan Kıbrıs'ta neler yapabiliriz, bunları aramızda görüştük.

Ben gerçekten, attığımız adımlardan haz duydum. Bundan sonraki süreçte de bu başarının devamına inanıyorum. Gerek istihbarat gerekse savunma teşkilatlarımızın birlikte çalışmasıyla bu sürecin devam edeceğine inanıyorum."

TÖRENLE KARŞILANDI

Theresa May, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldikten sonra, Başbakan Yıldırım ile görüşmek üzere Çankaya Köşkü'ne geçti.