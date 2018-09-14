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Erdoğan ve Putin Rusya'da görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 14.09.2018 - 15:52..
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Erdoğan ve Putin Rusya'da görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'da mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İdlib konusunda Rusya ve İran ile üçlü düzeyde görüşmeler yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, "Terörle mücadele konusunda herkesle işbirliğine hazırız. Ama terör örgütü ile mücadele kisvesi altında ayrım yapılmaksızın sivil, kadın, çocuk herkesin öldürülmesi insani değildir, doğru değildir. Bu şekilde barış, huzur getiremeyiz." ifadelerini kulandı.

ERDOĞAN SOÇİ'YE GİDİYOR

"En son Tahran zirvesinde de çabalar sarf ettik. Son günlerde farklı ülkeler ve Suriye'deki aktörlerle temastayız." şeklinde konuşan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde İran ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Putin ile bir görüşme daha gerçekleştirecek. BM’de de bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye’nin bu çabalarına da tüm dünya ve kurumlardan da ciddi bir destek gelmektedir." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pazartesi günü Rusya'nın Soçi kentine giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Erdoğan ve Putin Rusya'da görüşecek

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