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Erdoğan ve Putin Tahran'da buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in, "Suriye" meselesi için yapılacak "Üçlü Zirve" öncesi Tahran'daki baş başa görüşmesi başladı.

AA | 07.09.2018 - 15:46..
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Erdoğan ve Putin Tahran'da buluştu

İran’ın başkenti Tahran; Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılacağı Üçlü Zirve’ye ev sahipliği yapıyor. Zirve öncesi Tahran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşmesi başladı.

İki lider Suriye’deki gelişmeleri ve İdlib’deki son durumu ele alacak.Erdoğan ve Putin Tahran'da buluştu

TERÖRLE MÜCADELE KONULARI DA KONUŞULACAK

İran Liderler Konferans Salonu'nda, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ev sahipliğinde Suriye meselesi için yapılacak Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne iştirak edecek olan Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zirve öncesi ikili görüşmesi başladı. Görüşme basına kapalı devam ediyor.Erdoğan ve Putin Tahran'da buluştu

Ayrıca bugün Rus uçaklarının İdlib’e gerçekleştirdiği hava harekatı da ele alınacak konular arasında. İkili görüşmelerin ardından tarihi üçlü zirveye geçilecek. Tarihi zirvede DEAŞ ve terörle mücadele konuları da ele alınacak.

Erdoğan ve Putin Tahran'da buluştu VİDEO

SAMİMİ POZ

Erdoğan ve Putin, ikili görüşmeleri öncesi basın mensuplarına tokalaşarak poz verdi. Görüşmenin başında Erdoğan ve Putin'in samimi sohbeti ve gülüşmeleri dikkati çekti.

Erdoğan ve Putin Tahran'da buluştu

,Erdoğan ve Putin Tahran'da buluştu

HEYETLER TAM KADRO TAHRAN'DA

Görüşmede Türk heyetinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.Erdoğan ve Putin Tahran'da buluştu

Rus heyetinde de Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yer aldı.

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