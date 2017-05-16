taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.162
USD
3,5394
EURO
3,9262
ALTIN
140,86
PETR
51,7100

Trump'tan basın toplantısında terörle mücadele vurgusu

Basın toplantısında ilk sözü Trump aldı. Trump yeni dönemde terörle mücadelede PKK ve DAEŞ'e karşı Türkiye'nin yanında olduğunu açıkladı.

16.05.2017 - 20:12
  1. Haberler
  2. Gündem
Trump'tan basın toplantısında terörle mücadele vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geldikten sonra kameraların karşısına geçti.

Trump'tan basın toplantısında terörle mücadele vurgusu

Trump ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi:

KOMÜNİZMLE MÜCADELE VE KORE HATIRLATMASI

"Erdoğan'ı konuk etmekten şeref duyuyorum. Türk ve ABD halkları onlarca yıldır dost ve müttefiktir. Türkiye komünizmle savaşta son derece önemli bir ülkeydi. SSCB'ye karşı efsanevi bir varlık gösterdi.

Türk askerlerinin Kore'de ABD askerleriyle omuz omuza savaştılar ve kahramanlıkları unutulmaz. Onların cesaretleri bizim askerlerimizin hala unutmadığı şeylerden biridir. Komutanlarımız Türk askerlerinin şerefini hep övmüştür. Şu anda terörle mücadelede yeni bir düşmanımız var ve beraber mücadele veriyoruz.

Trump'tan basın toplantısında terörle mücadele vurgusu VİDEO

PKK VE DEAŞ'A KARŞI DESTEK

Türk halkı korkunç terör saldırılarıyla karşılaştı. Türk halkına desteğimizi sunuyoruz. Türkiye'yi terörle mücadelede destekliyoruz. DEAŞ gibi PKK gibi mücadelede destekliyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin Suriye'de barış çabalarını takdirle karşılıyoruz. Tek yapmanız gereken gazetelerin baş sayfalarına bakmanız. Ne demek istediğimizi anlarsınız.

Trump'tan basın toplantısında terörle mücadele vurgusu

TÜRKİYE'NİN SİLAH SİPARİŞLERİ

Barışçıl bir sonuç için gerçekleştirilen tüm çabaları takdir ediyoruz. Sayın Erdoğan'la karşılıklı ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu silah siparişleri vardır ve bunların Türkiye'ye ulaşması için gerekeni yapacağız."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruhani İran'ın yerli otomobilini test etti

Ruhani İran'ın yerli otomobilini test etti

426
İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

180
Bahçeli'den Erdoğan'a ABD desteği

Bahçeli'den Erdoğan'a ABD desteği

269
Van der Wiel Floyd'dan parasını geri alamadı

Van der Wiel Floyd'dan parasını geri alamadı

36
Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

412
Trabzon'da çatışma: 1 asker şehit

Trabzon'da çatışma: 1 asker şehit

169
Kadir Topbaş, Erdoğan'a hakaret hata değil 'komplo' dedi

Kadir Topbaş, Erdoğan'a hakaret hata değil 'komplo' dedi

152
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM