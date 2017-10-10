Erdoğan ve Vucic ortak basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

TÜRKİYE'DEKİ YOLLARA ÖVGÜ

Sırbistan Cumhurbaşkanı özetle şunları söyledi:

-Türkiye'de 19 bin kilometre bölünmüş yol yapıldığına inanamadım, hayran kaldım. Bizim de benzer hedeflerimiz var.

-Türkiye'de çok fazla havalimanı yapıldı, biz de örnek alıyoruz.

-Kaplıcalarımız değerlendirilemedi, Türk işadamlarını davet ediyorum.

ERDOĞAN:

Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu:

-Görüşmelerimizi çok verimli bir şekilde tamamladık.

-Aramızdaki ticaret hacmi istediğimiz noktada değil. İşadamlarımızın Sırbistan'da yatırım yapmaları için önlerini açacağız.

-Türkiye ve Sırbistan'ın toplam nüfusu 87 milyonun üzerinde, ticaret hacmini de artırmamız mümkün.

-79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolumuz vardı, 15 yılda 19 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik, kaza riski ciddi oranda azaldı.