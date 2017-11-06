Erdoğan Yeni AKM Projesinin Tanıtım programında

48 yıl önce inşa edilen ve geçmişte birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi, 1969 yılında hizmete girdiğinde, dünyanın en büyük dördüncü sanat merkeziydi. AKM, 2008 yılından bu yana kullanılmıyor.

YENİ AKM PROJESİ

Haliç Kongre Merkezi'nde "Yeni AKM Projesi"nin tanıtım toplantısı yapılıyor. 'Yeni AKM Projesi'nin tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"İSTANBUL'UMUZ VE ÜLKEMİZ İÇİN YÜZ AKI VE SEMBOL BİR MEKAN OLACAK"

"Atatürk Kültür Merkezi projesinin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu projenin ortaya çıkmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

2019'un ilk çeyreğinde inşallah tamamlanıp hizmete girdiğinde İstanbul'umuz ve ülkemiz için yüz akı ve sembol bir mekan haline gelecektir.





"15 YIL ÖNCE BAŞLAMALIYDI"

Açılışının üzerinden bir yıl geçtikten sonra yangın felaketi sebebeyle kapılarını kapatmak zorunda kalmıştır. 1977'nin ardından depreme dayanıksız olduğunun ortaya çıkmasına kadar verdiği hizmetler önemlidir. İncelemeler bu binanın artık kullanılamayacağını göstermiştir.

15 yıl önce başlaması gereken bir işe bugün başlanıyor. AKM'yi çoktan bitirmiş, milletin hizmetine sunmuş olmalıydık. Ülkemizin kaybettiği yılların hesabını kim verecek.

Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi VİDEO





BÜYÜK PROJELERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞAN GÜÇLE OPERASYONLARI SABOTE ETMEYE ÇALIŞAN EL AYNI

İstanbul'da inşa etiğimiz yeni havalimanı ve diğer büyük projeleri engellemek için uğraşan güçle Suriye ve Irak'taki operasyonlarımızı sabote etmeye çalışan el de aynıdır.

Biz proje tanıtım töreninde bir arada bulunduğumuz AKM'nin yeniden inşası konusunda da sabırlı bir duruş sergiledik. Hedeflerimizden de taviz vermeden işte bugüne geldik. Daha işlevsel bir şekilde inşa edilecek yeni Atatürk Kültür Merkezi'nden en çok sabote etmek için uğraşanların yararlanacağını da biliyorum. Onların yanlış yolda gidiyor olmaları bizi doğru işler yapmakta alıkoyamadı.





AKM inşallah 2019 ilk çeyreğinde, Murat Bey'den sözünü aldım, bitireceğiz. Zaten mermerlerine varıncaya kadar her şeyleri sundular. Beraberce bakanımla birlikte şu uygundur, şu değildir, hazırlıklarını yaptık. Adım adım bunları takip edeceğiz. İşimize sahip çıkmazsak bunun sonucunu yakalamak da mümkün değildir. Bu olmazsa olmaz bir süreç.





"AKM'NİN ÖNÜNDE ARAÇ TRAFİĞİNİ GÖRMEYECEKSİNİZ"

Taksim Meydanı'nda inşallah araçları da görmeyeceğiz. Gümüşsuyu'ndan yerin altından Taşkışla'ya doğru devam edecek. AKM'nin önünden araç trafiğini görmeyeceksiniz. Yayalaştırılmış bir Taksim Meydanı'nı göreceksiniz. 2500 kişi içeride programları izleyecek ama bunun dışında da, dışarıda dev ekrandan halkımız meydanda çimlerin üzerinde, banklar üzerinden veya ayakta orayı izleme imkanı bulacak.

Dünyada gelişmiş ülkeler meydanları ile anılır. Hepsinin kendilerine has meydanları vardır, bizim maalesef bu tür meydanlarımız hep yok oldu.





ANKARA'YA DA YENİ ADIMLAR ATILACAK

Yeni bazı adımlar Ankara'mızda da atacağız. Orada da yine bu tür meydanlarımıza kavuşacağız. Bunlar aynı zamanda örnek hale gelecektir. Bunu kısa zamanda gerçekleştireceğiz.

Proje üretemeyenlerin milleti hedef alan tavırları ise içinde bulundukları çaresizliğin ifadesidir. Çalışsalar, terleseler, dirsek çürütseler bütün sorunlar çözülecek.

Türkiye taklit seviyesinin bile gerisinde bir kültür üretimine mahkum edilmiştir. Bugün biz de muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini isabetli buluyor ve ona sahip çıkıyoruz.

Projenin ilk AKM'nin tasarımcısı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu tarafından yapılacak olması tarihten güç alınarak yüründüğünün ifadesidir. Burada tüm halkımızın, milletin gelip programları izlediği bir yer olacak."