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Erdoğan'a CHP'nin AYM kararı soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet AYM'ye başvurabilir, Temennim Anayasa Mahkemesi bir an önce bu konu ile ilgili kararını verir" dedi

25.01.2017 - 14:29
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Erdoğan'a CHP'nin AYM kararı soruldu

Erdoğan'a CHP'nin AYM kararı soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'a CHP'nin Meclis'te onaylanan ve referandumda oylanacak olan Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik Anayasa değişikliği teklifini Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götürme kararı soruldu.

Erdoğan şunları söyledi:

"NİYE AYM'YE GİDİYORSUN DEME HAKKIMIZ YOK"

"Muhalefet, Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Bu konuda herhangi bir önleyici, 'niye oraya gidiyorsun' deme hakkımız yok ama bunlara da alışığız.

"TEMENNİMİZ AYM'NİN BİR AN ÖNCE KARARINI VERMESİ"

Anayasa Mahkemesine çok sık gitmeye alışık anlayış da var ülkemizde. Temenni ederim ki bir an önce Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili kararını verir.

Erdoğan'a CHP'nin AYM kararı soruldu VİDEO

"MİLLETİMİZ HEYECANLA BEKLİYOR"

Çünkü milletimiz şu anda yoğun bir şekilde heyecanla artık bu konuda atacakları adımın hazırlığı içerisinde.""

Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da resmi törenle karşılandı VİDEO

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