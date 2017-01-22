Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin "Elinizde referandumla ilgili anket var mı? Sizin referandum tahminimiz nedir?" sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"HALKIMIZ REFERANDUMA SICAK BAKIYOR"

"Anketler var da erken olur. Halkımızın, milletimizin referandum ile birlikte Türkiye'de özellikle partili cumhurbaşkanlığına sıcak baktığı, ciddi manada bir oranla yaklaştığını görüyoruz. Böyle bir olmazsa, biz de böyle bir şey içinde olmayız."

Erdoğan'a elinizde referandumla ilgili anket var mı sorusu VİDEO



"NORMAL SEÇİM SÜRECİ 2019'DA"

Erdoğan diğer yandan erken seçim ve Trump ile ilgili şunları söyledi:

"Paket onaylanırsa hemen seçim yok, normal seçim süreci 2019. Her ne kadar birileri rejim mejim dese de alakası yok, bu bir sistem değişikliğidir. 2019'da partili Cumhurbaşkanı seçilir.

TRUMP'IN ORTADOĞU'DAKİ TAVRI NE OLACAK? BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN BU

Trump birçok açıklamalar yapıyor. Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı ne olacak? biz bunu düşünüyoruz. Biz toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Ortadoğu'dan yanayız, parçalı bir Ortadoğu'yu asla düşünmüyoruz. Sayın Trump'a yapacağımız ziyarette bunları kendileriyle müzekare edeceğiz, çünkü Ortadoğu'nun en güçlü ülkesi Türkiye'dir."