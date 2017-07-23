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Erdoğan'a terör örgütünün isim değiştirmesi soruldu

Kimin kim olduğunu iyi bildiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim değişikliğinden sonra değişen bir şeyin olmadığını belirtti.

23.07.2017 - 10:06
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Erdoğan'a terör örgütünün isim değiştirmesi soruldu

Körfez turu öncesi İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü YPG'nin adının değiştirilmesiyle ilgili konuştu.

HER İKİSİ DE AYNI

"Ha Ali ha Veli. Değişen bir şey var mı. Biz kimin kim olduğunu iyi biliyoruz." diyen Erdoğan, "Her ikisi de aynı. Aslolan, tabelayı değiştirmek değil. Bunları zaten takip eden bir Türkiye var." diye konuştu.

Erdoğan'a terör örgütünün isim değiştirmesi soruldu

ALMANYA KRİZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Alman Dışişleri Bakanı şahsı hakkında bir şey söyledim. Lütfen bizler NATO'da beraberiz. Dolayısıyla aramızdaki stratejik ortaklık yeni değil. Bu ortaklığa gölge düşürülmemeli. Türkiye'den kaçan teröristleri Almanya'da barındırırsanız bunlar bir de suçlu konumunda olursa.. Türkiye'den kaçtığı zaman bağrınıza basarsanız.. Cumhurbaşkanlığı makamında ağırlarsanız.. Bizim size bakışımız o kadar rahat olmaz..

PKK'LILAR, FETÖ'CÜLER CİRİT ATIYOR

4 bin 500 dosya verdim hepsi PKK'ya ait dosyalar. FETÖ'nün birçok mensubu Almanya'da cirit atıyor. Aramızda suçluların iadesi anlaşması varken bize iade edilmiyor. Türkiye, burada yargının gereği neyse o süreci işletmektedir. Almanya'da ekimde yapılacak seçimler için böyle bir pazar oluşturmaya çalışıyorlarsa, o bizi ilgilendirmiyor. Medya organlarında, başta şahsım olmak üzere Türkiye'ye yönelik saldırıların hiçbir yanı yoktur. "

ABD'li komutan PKK'yı ortakları yaptıklarını itiraf etti

Erdoğan'a terör örgütünün isim değiştirmesi soruldu

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