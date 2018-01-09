Erdoğan'dan Bahçeli'ye davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve 2019'dan sonraki 5 senede de destekleyeceğini söylemesinin ardından Beştepe'de görüşmeye davet etti.

BAHÇELİ'DEN DESTEK AÇIKLAMASI

MHP lideri Devlt Bahçeli, bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında "Seçimle de sınırlı kalmayacağız, 2019'dan sonraki 5 yılda da yeni sistemin kalıcı hale gelmesi için desteğe devam edeceğiz." demişti.

"YERLİ VE MİLLİ DURUŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, AK Parti grup toplantısında MHP Lideri'ne teşekkür etti ve ekledi: "Bu yerli ve milli duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek, ayrıştırmak isteyenler hedeflerine ulaşamayacaktır. Bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız. Birileri diyor ki; şu ne der, bu ne der. Biz ne deriz, aslolan budur."