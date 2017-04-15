taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.064
USD
3,6804
EURO
3,9081
ALTIN
152,11
PETR
55,6100

Erdoğan'dan CHP'li Bozkurt'a çok sert sözler

TRT canlı yayınında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'evet' diyenlere tehditler savuran CHP'li vekile tepkisini sürdürdü.

15.04.2017 - 09:18
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan'dan CHP'li Bozkurt'a çok sert sözler

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, referandumda 'evet' diyenleri denize dökmekle tehdit etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu sözlerin üzerini örtmeye çalıştı.

TRT canlı yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sürecini değerlendirdi.

Erdoğan'dan CHP'li Bozkurt'a çok sert sözler

Erdoğan'dan CHP'li Bozkurt'a çok sert sözler VİDEO

"YUNAN MU ULAN BU"

CHP'li Bozkurt'un sözlerini hatırlayınca sinirlenen Cumhurbaşkanı, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Seni Samsun'a sokmazlar, Sivas'a, Amasya'ya, Sakarya'ya sokmazlar. Sen kalkıp bu ülkede, hem demokrasi diyeceksin, demokrasinin egemen olduğu bir ülkede kimi denize döküyorsun ya? Türk oğlu Türk'ünü denize dökeceksin Yunan mı ulan bu! neyi denize döküyorsun?"

SİYASETİ BİLMİYORLAR

CHP Lideri'ni de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu vekilin partiden ihraç edilmemesinin yanlış olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun siyaseti bilmediğini söyledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan: FETÖ ile ilgili önemli bir şey tespit ettik

Başbakan: FETÖ ile ilgili önemli bir şey tespit ettik

126
Fransa'da az alkışladılar diye salondan atıldılar

Fransa'da az alkışladılar diye salondan atıldılar

38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rizeli vatandaşla referandum sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rizeli vatandaşla referandum sohbeti

50
Kuzey Kore'de dev 'Güneş Günü' töreni

Kuzey Kore'de dev 'Güneş Günü' töreni

29
ABD ve Rusya'nın bomba yarışı

ABD ve Rusya'nın bomba yarışı

52
FETÖ medya yapılanması davasında 12 kişi 2. kez tutuklandı

FETÖ medya yapılanması davasında 12 kişi 2. kez tutuklandı

30
Nejat İşler istifa etti

Nejat İşler istifa etti

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM