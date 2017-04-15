CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, referandumda 'evet' diyenleri denize dökmekle tehdit etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu sözlerin üzerini örtmeye çalıştı.

TRT canlı yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sürecini değerlendirdi.

Erdoğan'dan CHP'li Bozkurt'a çok sert sözler VİDEO

"YUNAN MU ULAN BU"

CHP'li Bozkurt'un sözlerini hatırlayınca sinirlenen Cumhurbaşkanı, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Seni Samsun'a sokmazlar, Sivas'a, Amasya'ya, Sakarya'ya sokmazlar. Sen kalkıp bu ülkede, hem demokrasi diyeceksin, demokrasinin egemen olduğu bir ülkede kimi denize döküyorsun ya? Türk oğlu Türk'ünü denize dökeceksin Yunan mı ulan bu! neyi denize döküyorsun?"

SİYASETİ BİLMİYORLAR

CHP Lideri'ni de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu vekilin partiden ihraç edilmemesinin yanlış olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun siyaseti bilmediğini söyledi.