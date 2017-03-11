Erdoğan'dan Hollanda'ya yaptırım sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sen istediğin kadar Dışişleri Bakanımızın uçağına izin verme, bakalım senin uçakların buraya nasıl gelecek" dedi

Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da halka seslendiği sırada Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına giriş izni vermemesini değelendirdi.

"BUNLAR NAZİ KALINTISI, BUNLAR FAŞİST"

Erdoğan, "İstediğiniz kadar baskı yapın, istediğiniz kadar terörislteri ülkenizde besleyin. Bunların hepsi size ters olarak dönecek. Bunlara yönelik şüphesiz ki 16 Nisan'dan sonra bizler uygulamalarımızı başlatacağız. Biz sabırlıyız. Bundan sonra senin uçakların bakalım Türkiye'ye nasıl gelecek? Tabii burada ben diplomasiyi konuşuyorum, yoksa vatandaşların seyahatini değil o ayrı bir konu. Bunlar ne siyaset biliyor, ne uluslararası diplomasi nedir onu biliyor. Bunlar bu kadar korkak, bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist." diye konuştu.

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