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Erdoğan'dan İzmir Belediyesi'ne gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki konuşmasında, "Belediye başkanı olduğum dönemde İstanbul'da su yoktu, şimdi İzmir'de olmadığı gibi." dedi

19.05.2017 - 16:16
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Erdoğan'dan İzmir Belediyesi'ne gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 19 Mayıs programında gençlerle bir araya geldi.

İSTANBUL'DA SU YOKTU, ŞİMDİ İZMİR'DE OLMADIĞI GİBİ

Eski İstanbul'daki sıkıntılardan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çoğunuz benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemi bilmiyordunuz. İstanbul'da su yoktu, şimdi İzmir'de olmadığı gibi.

Erdoğan'dan İzmir Belediyesi'ne gönderme VİDEO

ÇÖP DAĞLARI ALMIŞ BAŞINI GİDİYORDU

İçme suyu istasyonları vardı. Çöp dağları almış başını gidiyordu. Hava kirliliği artmıştı, gazeteler zehirlenmeyin diye maske dağıtıyordu. Hamdolsun biz geldik Trakya'dan, dağlardan İstanbul'a aktardık. İstanbul'un su sorununu o gün bugündür çözdük." dedi.

NASIL TÜRKİYE ALDIK, GELDİĞİMİZ NOKTA ORTADA

Çöp istasyonlarını oluşturduklarını ve çöplerin gübre haline getirildiğini söyleyen Erdoğan, "Çöpleri ayıkladık. Doğalgazı süratle evlere yaymaya çalıştık ki kirli havayı ortadan kaldıralım. 2,5 milyar dolar borçla devraldık. Yatırımlara devam ettik ve borcu indirdik ve cezaevine girdik. Biz böyle çalıştık. Sevda olmayınca, aşk olmayınca bu iş olmaz. O gün bugün İstanbul'u İstanbullu başkasına vermedi. Türkiye'de de bizim derdimiz aynı. Nasıl bir Türkiye aldık, geldiğimiz nokta ortada." şeklinde konuştu.

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