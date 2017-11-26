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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na kadına şiddet tepkisi

CHP liderinin "erkek hıncını kadından alır" sözleriyle ilgili Erdoğan seçim yenilgisinden sonra ne yaptığını düşünmek istemediğini söyledi.

Haber Merkezi | 26.11.2017 - 17:06..
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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na kadına şiddet tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa akşam tencere kaynamıyorsa bu erkek de gelir hıncını karısından alır." sözlerine sert yanıt verdi.

EVDE NELER YAPTIĞINI DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM

Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zatın her seçim yenilgisinden sonra evde neler yaptığını düşünmek bile istemiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle çarpık zihniyet olur mu VİDEO

"ERKEK DE GELİR HINCINI KARISINDAN ALIR"

sözlerine tepki gösteren Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Ana muhalefetin başındaki zatın skandal ifadeleri bunlardan biridir. Üstelik de kadınlara yönelik toplantıda bu zat: Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa, akşam tencere kaynamıyorsa, bu erkek de gelir hıncını karısından alır.

EVDE NELER YAPTIĞINI DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM

Bunu diyen Bay Kemal. Böyle çarpık bir zihniyet olur mu? Böyle yoz bir bakış açısı olabilir mi? Bu kadına şiddeti alenen meşru gören bir anlayıştır. Ana muhalefetin başındaki zatın her seçim yenilgisinden sonra evde neler yaptığını düşünmek bile istemiyorum."

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na kadına şiddet tepkisi

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