Erdoğan'dan kredi derecelendirme kuruluşlarına ağır sözler

Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nde toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşlarına yüklendi:

"Türkiye 1991'den bu yana istikrarlı bir yönetime sahip olsaydı, şu anda bulunduğumuzun yerin tam 2 kat ilerisinde olacaktık. Bugün kişi başına düşen milli gelir 11 bin dolar. Eğer istikrar olsaydı bu 22 bin dolar olacaktı. Önceki gün büyüme rakamları açıklandı. Türkiye, 2016'da 2,9 büyümüş. Bazıları bu rakamı küçümsemeye kalkabilir. Aynı dönemde AB'nin ortalama büyüme rakamı 1,5. OECD ülkelerinin büyüme ortalaması 1,7.

HANİ SÜREKLİ FIRÇALADIĞIM KURULUŞLAR VAR YA TERS KÖŞE OLDULAR

Bize tabiki 2,9 yetersiz geliyor ancak dünyadaki anlı şanlı ekonomi kuruluşları var ya hani sürekli fırçaladığım kredi kuruluşları, şimdi onların değerlendirmelerinin 1 puan üzerinde olduğumuzu unutmayalım. Bu demektir, ters köşe oldular yine. Bu millet penaltıyı iyi atar.

BU MİLLET PENALTIYI İYİ ATAR

Bu millet penaltıyı iyi atar. Şu meydanın bereketine bak. Hani bazen diyorsunuz ya, Avrupa Avrupa duy sesimizi, diyorsunuz ya. Gör Ankara'yı gör. Öyle kahve köşelerinde hayır kampanyaları yapmakla, benim milletimi aldatamayacaksınız"









