Erdoğan Malatya'da toplu açılış töreninde

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış için gittiği Malatya'da halka hitap ediyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'daki konuşmasından öne çıkan satırlar:

Kardeşlerim İçişleri Bakanlığımızın, Ulaştırma Bakanlığımızın yatırımları var. Sağlık Bakanlığımız ve Kültür Bakanlığımız tamiratlar yaptı. Hepsinin açılışlarını yapıyoruz. Bunların açılışlarını hamdolsun bugün buradan gerçekleştiriyoruz. Biz bu hizmetler için dağları dele dele gidiyoruz. Çevrenize bakın insanların neleri başardıklarını göreceksiniz. 2002 yılından beri katedilen mesafe bunun örneğidir. 14 yıl önce nasıl bir Malatya, Türkiye vardı? Bugün nasıl?

REFERANDUM GÜNDEMİ

Kandil'den talimat geliyor, hayır diyeceksiniz diyor. Kandil'le beraber hayır diyenler onlarla aynı değil mi?. Şerre rıza şerdir.

Onbinlerce kişi toplu açılışın yapıldığı tören alanında yerini aldı

AYRINTILAR GELECEK..