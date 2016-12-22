Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde, eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer, Sevr şartlarıdır. Halbuki biz hala Lozan'daki kayıplarımızın üzüntüsüyle yaşayan bir milletiz. Açık konuşmak lazım; Türkiye, İstiklal Harbi'nden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bu mücadele; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mücadelesidir" dedi.

Erdoğan'dan mücadele vurgusu VİDEO

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 151 Dev Eser açılış töreninde konuştu:

4 MİLYAR TL'LİK AÇILIŞ

"Sayın Başbakan, kıymetli misafirler, 81 vilayetten gelen değerli vatandaşlar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Açılışını yaptığımız 4 milyar TL'lik 151 tesisin şehirlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adana'dan Batman'a Edirne'den Ağrı'ya kadar Türkiye'nin 4 bir köşesine yayılan eserler için herkese teşekkür ederim.

"DİPLOMASİ İLE YÜRÜYORUZ"

Sözlerimin başında dün El-Bab'da şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 16 şehitimiz var, 200'e yakın DEAŞ'lı öldürüldü. Bunun gereğini yapıyoruz. Tüm bunlar yapılırken diplomasi ile yürüyoruz. Rusya, Amerika, İran, Irak, Katar'la görüşmelerimizi yapıyoruz. Bugün Sarıkamış'ın 102. yıldönümü. Sarıkamış'ta verdiğimiz şehitleri de rahmetle anıyoruz.

"İNSAN ÖLÜR KALIR ESERİ"

151 eser ile 663 bin dekar araziyi sulamaya dönüştürüyoruz. Bir ilimizin 186 yerleşim yerinin, sel ve taşkından korunmasını sağlıyoruz. 151 eseri teker teker saymak mümkün değil. Bugün de tek bir törenle 4 milyar liralık yatırımı hizmete açıyoruz. Ziya Paşa ne diyor; eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.

"ESER SİYASETİNİ TERCİH ETTİK"

Ülkeyi yönettiğimiz 14 yıldır istismar siyaseti yerine, eser siyasetini tercih ettik. Birilerine inat gece gündüz çalıştık. Dikkat ederseniz biz trilyon dolarlık gayri safi milli hasılaya ulaştık bazıları tüm düğmelere aynı anda bastı. Kimileri ağaç, kimileri darbe, kimileri öz yönetimle bizi durdurmak istedi.

"ASİMETRİK BİR SAVAŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Onlar dur dedikçe biz daha ileri atıldık. Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalıştığı kritik dönemde durmaya kalkarsak Sevr' mahkum oluruz. Biz Lozan'la hala yaşayan ülkeyiz. Biz hala mücadelemizi veriyoruz. Bu mücadele tek millet, vatan, bayrak, devlet mücadelesi. Suriye'de, Mısır'da ve Irak'ta oynadıkları oyunu ülkemize taşıyamadılar.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ SADECE PİYONDUR"

Bu güçler hassas noktamız olarak neremizi görüyorsa oraya odaklanıyor. Biliyorlar ki Türk milleti bir ve beraber olursa çelik yumruk tepelerine inecektir. Bugün asimetrik bir savaşla karşı karşıyayız. Terör örgütleri sadece piyondur. Milletimiz darbecilerin karşısına dikilip bu operasyonu da boşa çıkardı. Son dönemde değerli kardeşlerim PKK terör örgütünün, DEAŞ terör örgütünün, FETÖ'nün eylemleri kaçırılan fırsatların telafisi durumdadır. Şehit verdiklerimizle canımızı yakmaya çalışıyorlar. Mücadele azmimizi artırıyor bu can acısı.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Yunus Emre'nin dediği gibi ölürse ten ölür canlar ölesi değil. Biz mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Kendi eksiklerimizi, hatalarımızı elbette bir kenarı bırakmıyoruz. Birliğimizi ve beraberliğimizi zedeleyen sonuçlar için gerekeni yapacağız. Şehitlerimizin bedenlerini toprağa veriyor olabiliriz ama emanetlerine sahip çıkmakta ve mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

Bu konularda durma duraksama söz konusu olmayacak. Şu anda içinde bulunduğumuz durum bambaşka. Beka ve geleceğimizi güvence altına alma durumu ile karşı karşıyayız. Geleceğimiz için bir ve beraber hareket etmeliyiz. İnşallah engelleri aşacağız. İşte Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın faliyetleri ortada, enerjide gayet iyi noktadayız. Birbirimizi Allah için sevelim. 2023, 2053, 2071'le gelecekte çok daha farklı bir Türkiye'nin inşası olacaktır."