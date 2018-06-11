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Erdoğan'dan Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde mitinginin ardından 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'e kabri başında dua etti.

Haber Merkezi | 11.06.2018 - 16:03..
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Erdoğan'dan Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde mitinginde halka seslendi.

Erdoğan, Niğde'den 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmeden ayrılmadı.

Erdoğan'dan Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret

Erdoğan'dan Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret

Erdoğan'dan Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret ViDEO

Ömer Halisdemir'in babası Hüseyin Halisdemir

Cumhurbaşkanlığı sözücüsü İbrahim Kalın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı. Kalın, "Başkomutan, şehit Ömer Halisdemir’in kabrinde. Mevla bütün şehitlerimizden razı olsun." yazdı.

Erdoğan'dan Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret

15 TEMMUZ'UN SEMBOLÜ

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne yaklaşırken, Nüde'de miting gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin seyrini değiştiren isim olan Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Şehit Halisdemir, darbeci Semih Terzi'nin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek için yaptığı girişimi canı pahasına önlemişti. Astsubay Halisdemir, Terzi'yi alnından vurarak işgali savuşturmuş, ardıdnan darbeci askerler tarafından vücuduna isabet eden otuz kurşun ile şehit edilmişti.

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