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Erdoğan'a referandum süreci ne zaman başlar sorusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa referandumu süreciyle ilgili açıklamada bulunurken "Bu hafta içerisinde kararımızı veririz" dedi

07.02.2017 - 20:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum tarihinin henüz belirlenmemesi nedeniyle oluşan spekülasyonlara yanıt verirken "Bu hafta içerisinde kararımızı veririz" dedi.

Etiyopyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'ın referandum süreciyle ilgili sözleri;

"Çıkan spekülasyonlar birer uydurmadır. Anayasa Komisyonu'nda değerlendirmeler var. Benim de cumhurbaşkanı olmam nedeniyle bunlar üzerinde değerlendirmeler yapmam gerekiyor, çalışmalar yapmam gerekiyor. Bir de koşullar itibariyle de nasıl, ne zaman, bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Sadece okuyup onay vermek veya reddetmek değil, bunun her yönünü değerlendirmek durumundayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması VİDEO

"BU HAFTA İÇERİSİNDE KARARIMIZI VERİRİZ"

"Bunun dışında inanıyorum ki milletim hiçbir zaman Kandil'e, İmralı'ya, onlarla omuz omuza veren terör örgütlerine olumlu bir sinyal vermeyecektir. Tamamiyle onlara inşallah bu işin karşısında duran tamamiyle milletimizin aydınlık geleceğine ter akıtmaya hazırlanan insanlarla burada yürüyecektir. Öyle zannediyorum ki bu hafta içerisinde kararımızı veririz. Ve bu kararla birlikte adım atılmış olur"

"BİRLİKTELİĞİMİZİN OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

"Gerek Mersin'de, gerek şu an attığımız adımlarda herhalde hangi istikamette yürüdüğümüz bellidir. Bu çok açık net ortadadır. Bu süreç ülkemiz için önem arz ediyor. Bu konuda da özellikle ülkemizi terörize etmek isteyen anlayışlar bellidir. Terörize etmek isteyen anlayışların milletim tarafından kabul edilmeyeceğine inanıyorum. Şüphesiz ki cumhurbaşkanı olarak ülkemi terörize etmek isteyen anlayışlarla hiçbir zaman birlikteliğimizin olması mümkün değil. Bundan dolayı sayın Bahçeli'nin yaptığı konuşmayı efradını cami ağyarını mani bir konuşma olarak görüyorum. Kendisine teşekkür ediyorum."

"ZAMANLAMAYI BEKLEMEKTE OLAN BİR SÜREÇTİR"

"Bizim buradaki duruşumuz çok önemli. Milletimizin birliği için ve bütün bunlarla birlikte güven ve istikrarla birlikte Türkiye'nin aydınlık geleceğe yürümesi için bu işe zaten 'Evet' dediğimi Mersin'de açıkladım. Herhalde bu artık sadece zamanlamayı beklemekte olan bir süreçtir. Arkadaşlarımızla o çalışmaları yapıyoruz. Olay sadece zamanlamadır."

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