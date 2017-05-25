Erdoğan'ı karşılayanlar arasında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafilesinde Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da vardı.

YILDIZ FUTBOLCU KARŞILADI

Erdoğan'ı Brüksel'de karşılayanlar arasında Trabzonspor'da efsane olmuş yıldız oyuncu İbrahima Yattara yer aldı. Futbolu bıraktıktan sonra Türkiye ile ilişkilerini kesmeyen, bir dönem de Survivor yarışmasında yarışmacı olarak bulunan Yattara, Erdoğan'la bir süre sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanlığı resmi fotoğrafçısı Yasin Bülbül, Erdoğan ile Yattara'nın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.