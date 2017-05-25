taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.314
USD
3,5580
EURO
4,0026
ALTIN
144,02
PETR
54,3800

Erdoğan'ı karşılayanlar arasında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi münasebetiyle Brüksel'e gitti.

25.05.2017 - 08:52
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafilesinde Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da vardı.

YILDIZ FUTBOLCU KARŞILADI

Erdoğan'ı Brüksel'de karşılayanlar arasında Trabzonspor'da efsane olmuş yıldız oyuncu İbrahima Yattara yer aldı. Futbolu bıraktıktan sonra Türkiye ile ilişkilerini kesmeyen, bir dönem de Survivor yarışmasında yarışmacı olarak bulunan Yattara, Erdoğan'la bir süre sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanlığı resmi fotoğrafçısı Yasin Bülbül, Erdoğan ile Yattara'nın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Erdoğan'ı karşılayanlar arasında sürpriz isim

İlginizi Çekebilir
AYM'den CHP'nin başvurusuna ret
CHP'li bazı milletvekillerinin 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali talebi reddedildi.
Ankara'da CHP'li vekilden polise FETÖ suçlaması
Eline tespih alıp volta atan CHP'li vekiller, polis ekipleriyle tartıştı. O anlarda kameralar da kayıttaydı.
Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında 2019 görüşmesi
CHP Lideri, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener ile ülke gündemine dair bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimden FETÖ itirafları
FETÖ'cü Adil Öksüz'ü serbest bırakan Çetin Sönmez, FETÖ elebaşı Gülen'le yemek yediğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nazlı Çelik'ten Kato Dağı'nda askerlere moral ziyareti

Nazlı Çelik'ten Kato Dağı'nda askerlere moral ziyareti

136
Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var

Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var

51
NATO DEAŞ karşıtı koalisyona katılıyor

NATO DEAŞ karşıtı koalisyona katılıyor

101
Kıvanç Tatlıtuğ elleri için dublör kullanıyor

Kıvanç Tatlıtuğ elleri için dublör kullanıyor

3
Alişan: Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözü tuttum

Alişan: Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözü tuttum

30
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimden FETÖ itirafları

Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimden FETÖ itirafları

38
ABD'nin Irak’a verdiği silahların izi kayıp

ABD'nin Irak’a verdiği silahların izi kayıp

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM