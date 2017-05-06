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Erdoğan'ın Afrika gezileri İsviçre basınında

Cumhurbaşkanı'nın Afrika ülkelerine yaptığı ziyaretleri değerlendiren İsviçreliler, Türkiye'nin bölgede hakimiyet kurmaya çalıştığını yazdı.

06.05.2017 - 20:20
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Erdoğan'ın Afrika gezileri İsviçre basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde, 23 Afrika ülkesine 39 ziyaret düzenledi.

İsviçre'de yayın yapan Neue Zürcher Zeitung gazetesi, bu ziyaretleri ele aldı.

23 AFRİKA ÜLKESİNE GİDEN TEK LİDER

Türkiye tarihinde 23 Afrika ülkesine giden tek liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğuna dikkat çekilen haberde, Türkiye'nin bölgede ham maddelerden önce kendi ihracatlarıyla ilgili planlar yaptığı belirtildi.

"TÜRKİYE HAKİMİYET SAĞLAMAK İSTİYOR"

Haberde; "Türkiye, özellikle Müslüman ülkelerde kültürel ve diplomatik hakimiyet sağlamak istiyor. Afrika halkları ile Osmanlı geçmişi, bunun için ideolojik temel oluşturuyor." ifadeleri kullanıldı.

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