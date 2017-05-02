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Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sonuçlarının kesinleşmesi ve anayasanın ilgili maddesinin değişmesinin ardından bugün partisine dönüyor.

02.05.2017 - 09:19
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Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

2002 yılında iktidara gelen AK Parti'nin hükümette olduğu son 15 yıl içerisinde bugün ayrı bir önem taşıyor.

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'nda oylanan maddelerden biri olan ve "Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişiği kesilir" maddesinin kaldırılmasının ardından 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti'ye üye oluyor.

TÖREN AK PARTİ'DE

AK Parti'nin salı günleri TBMM'de gerçekleştirdiği grup toplantısı bugüne özel olarak Söğütözü'ndeki Genel Merkez'de gerçekleştirilecek.

33 AYLIK ZORUNLU AYRILIK

10 Ağustos 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın verdiği oylarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan ve o zamanki Anayasa'nın ilgili maddesi gereği partisinden ayrılan Erdoğan, 979 günlük zorunlu ayrılığın ardından Kurucu Lideri olduğu partisine "Efsane geri dönüyor" sloganıyla kavuşuyor.

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