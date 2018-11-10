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Erdoğan'ın, Anıtkabir özel defterine yazdığı mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ay yıldızlı çelengi Atatürk'ün mozelesine bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 09.05'te tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da hayat durdu.

Detay Haber | 10.11.2018 - 09:18..
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Erdoğan'ın, Anıtkabir özel defterine yazdığı mesaj

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Devlet erkanının yanı sıra milletin de akın ettiği Anıtkabir'deki törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Anıtkabir özel tefterini imzaladı.

Erdoğan mesajında şunları söyledi:

"Aziz Atatürk İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetin kurucusu olan şahsınızı vefatınızın 80'inci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Zat-ı devletlerinin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni dahili ve harici bedhahların saldırılarına rağmen dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin 95'inci seneyi devriyesinde açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı tarihe nakşolmuştur. Ruhun şad olsun."

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