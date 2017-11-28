Erdoğan'ın avukatı: Kılıçdaroğlu'nun iddiaları yalan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Özel: "Kılıçdaroğlu tarafından müvekkillerim hakkında ileri sürülen iddiaların tamamı yalan, gösterdiği kağıtların da tamamı sahtedir." dedi.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AVUKATI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMANIN TAM METNİ

CHP Genel Başkanı K.K , bugün partisinin grup toplantısında müvekkillerim olan Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarının yurtdışındaki bir şirkete para gönderdiğini iddia etmiş ve belge olduğunu iddia ettiği bazı kağıtları da grup kürsüsünden göstermiştir.

MUSTAFA GÜNDOĞAN HİÇBİR ZAMAN ÖZEL KALEM OLMADI

K.K tarafından müvekkillerim hakkında ileri sürülen iddiaların tamamı yalan, gösterdiği kağıtların da tamamı sahtedir. Kılıçdaroğlu, gösterdiği kağıtları derhal kamuoyuyla paylaşmalıdır. Ayrıca, Sayın Mustafa Gündoğan bir iş adamı olup, hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın özel kalemi olmamıştır.

MESAİ BİTİMİNE KADAR BELGELERİ SAVCIYA GÖTÜR

Ayrıca, K.K , sözkonusu kağıtları bugün mesai bitimine kadar derhal bir Cumhuriyet savcılığına vermeli ve suç duyurusunda bulunmalıdır. Müvekkillerimiz tarafından, iddia edilen ülkede, iddia edilen şirkete asla böyle bir para gönderilmemiştir.

KILIÇDAROĞLU FETÖ'YE BORCUNU ÖDEMEYE ÇALIŞIYOR

CHP Genel Başkanı K.K , belli ki, kendisini o makama getiren FETÖ'ye diyet borcunu ödeme gayreti içindedir. FETÖ tarafından eline tutuşturulan kağıtları daha önce de sallayan ve kağıtlar sahte çıkınca yüzü kızarmayan Kılıçdaroğlu, şimdi yeni bir skandala imza atmıştır. K.K bir kez daha FETÖ tarafından tuzağa düşürülmüş ve rezil edilmiştir. Tekrar ediyoruz: Kılıçdaroğlu, elindeki kağıtları derhal istediği medya kuruluşuna vermeli ve cumhuriyet savcılığına iletmeli ve suç duyurusunda bulunmalıdır.

TEKRAR EDİYORUZ, İFTİRALARIN HESABI SORULACAKTIR

Tekrar altını çizerek söylüyoruz, ne Sayın Cumhurbaşkanımızın ne de ailesinin yurtdışında herhangi bir parası bulunmamaktadır. Sahte belge ve bilgilerle müvekkillerimiz üzerinden sayın cumhurbaşkanımız hakkında iftiralarda bulunan ve itibar suikasti yapan KK hakkında yasal yollara başvurulacak ve iftiralarının hesabı yargı önünde sorulacaktır.