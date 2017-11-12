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Erdoğan'ın çağrısını canlı izleyen darbeciler

Genelkurmay'ın işgaline ilişkin açılan dava dosyasına giren fotoğraflarda, darbecilerin endişeli halleri dikkat çekiyor.

12.11.2017 - 10:31
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Erdoğan'ın çağrısını canlı izleyen darbeciler

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CNN Türk’e FaceTime ile bağlanarak halkı sokağa çağırdığı konuşmasının o saatlerde darbecilerin kontrolünde bulunan ‘müşterek harekât merkezi’nde (MHM) nasıl izlendiğini gösteren fotoğraflar, Genelkurmay Başkanlığı karargâhının işgaline ilişkin açılan dava dosyasına girdi.

Erdoğan'ın çağrısını canlı izleyen darbeciler

KONUŞMAYI CANLI İZLEDİLER

Erdoğan’ın halka direnin çağrısını yaptığı konuşmasının darbeciler tarafından yakından ve endişeyle takip edildiği görülüyor.

Dava dosyasına giren Görüntü Analiz Raporu’na göre 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı karargâhı işgal edilirken ‘müşterek harekât merkezi’nin kontrolü de darbecilerin eline geçiyor.

İSİMLERİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Dosyaya giren fotoğraflarda, Erdoğan’ın Fırat ile yaptığı canlı yayının MHM’de dikkatle ve endişeyle izlendiği görülüyor. MHM’de açık olan televizyondan Erdoğan bu konuşmayı yaparken, masa etrafında binbaşı Erhan Metin, albay Armağan Ustael, albay Osman Kardal ve tuğgeneral Alpaslan Çetin’in olduğu da tespit edildi. Ustael, davanın tanıkları arasında yer alırken, diğer isimlerin hepsi ise sanık olarak yargılanıyor.

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