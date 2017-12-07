Erdoğan'ın Lozan ayarı Yunanistan'ın gündemine oturdu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna lider olarak çıkan temsilcimiz Beşiktaş'ın 7 muhtemel rakibi belli oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

Lozan Antlaşması hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lozan Antlaşması sadece Türkiye ile Yunanistan’ı ilgilendiren bir anlaşma değil." dedi.