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Erdoğan'ın Lozan ayarı Yunanistan'ın gündemine oturdu

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki ezik tavırları ülke medyasında uzun uzun tartışıldı.

Haber Merkezi | 07.12.2017 - 14:31..
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Erdoğan'ın Lozan ayarı Yunanistan'ın gündemine oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yıl sonra Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giden ilk Türk Cumhurbaşkanı oldu.

PAVLOPULOS'UN EZİK HALLERİ

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında basına açık gerçekleştirilen görüşmede, Lozan Anlaşması gündeme geldi.

Anlaşmanın güncellenmesini istemeyen Pavlopulos, Erdoğan'ın konuşmaya başlamasıyla ellerini bağlayıp oturduğu kanepenin köşesine doğru kaydı.

Erdoğan'ın Lozan ayarı Yunanistan'ın gündemine oturdu

ERDOĞAN'IN RAHATLIĞI

Pavlopulos'un ezik tavırları karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan gayet rahat bir şekilde oturarak net cümlelerle konuşmasına devam etti.

Erdoğan'ın Lozan ayarı Yunanistan'ın gündemine oturdu

MEDYANIN GÖZÜ GÖRÜŞMEDEYDİ

İkili arasında gerçekleştiren görüşme, Yunan medyası tarafından yakından takip edildi.

Görüşmenin bitmesiyle birçok haber kanalında Pavlopulos'un hareketleri tartışıldı.

YUNAN ÜZGÜN

Programın canlı yayın konuğu olan yorumcular, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın ezik halleri nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

PAVLOPULOS CAPS OLDU

Yunan Twitter kullanıcıları da Pavlopulos'un ezik hallerine dikkat çekerek bazı caps hazırladı.

Erdoğan'ın Lozan ayarı Yunanistan'ın gündemine oturdu

Erdoğan ile Pavlopulos arasında Lozan diyaloğu- VİDEO

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