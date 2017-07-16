34 şehidin verildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma etkinliğinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o gece imanıyla dünyanın en modern silahlarına galebe çaldığını vurguladı.

"TANKLARI ÇALIŞAMAZ HALE GETİREN İMANDIR"

Yüzbinlerin katıldığı anma töreninde konuşan Erdoğan, "Tekbirle tankın üzerine giden milleti kim esir edebilir? Sırtındaki tişörtünü tankın egzoz borusunun içine tıkamak suretiyle, onu çalışamaz hale getiren imandır, iman. Önünde, arkasında, sağında, solunda onlarca kişi vurulup düştüğü halde geri dönüp gitmeyi bir an bile aklından geçirmeyen, tam tersine bulduğu ilk fırsatta yeniden hainlerin üzerine yürüyen bu milleti kim durdurabilir?" dedi.

Erdoğan'ın tankları durduranlara övgüsü VİDEO