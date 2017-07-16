taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.176
USD
3,5380
EURO
4,0561
ALTIN
139,84
PETR
49,0100

Erdoğan'ın tankları durduranlara övgüsü

Kanlı darbe girişimde cuntacılara geçit vermeyen vatandaşlar tankların önünde siper oldu.

16.07.2017 - 16:13
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan'ın tankları durduranlara övgüsü

34 şehidin verildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma etkinliğinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o gece imanıyla dünyanın en modern silahlarına galebe çaldığını vurguladı.

"TANKLARI ÇALIŞAMAZ HALE GETİREN İMANDIR"

Yüzbinlerin katıldığı anma töreninde konuşan Erdoğan, "Tekbirle tankın üzerine giden milleti kim esir edebilir? Sırtındaki tişörtünü tankın egzoz borusunun içine tıkamak suretiyle, onu çalışamaz hale getiren imandır, iman. Önünde, arkasında, sağında, solunda onlarca kişi vurulup düştüğü halde geri dönüp gitmeyi bir an bile aklından geçirmeyen, tam tersine bulduğu ilk fırsatta yeniden hainlerin üzerine yürüyen bu milleti kim durdurabilir?" dedi.

Erdoğan'ın tankları durduranlara övgüsü VİDEO

Erdoğan'ın tankları durduranlara övgüsü

İlginizi Çekebilir
Mustafa Altıoklar Almanya'ya kaçtı
15 Temmuz'u aşağılayan yönetmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı fakat Almanya'ya gittiği öğrenildi.
Sol, seladan rahatsız oldu
Dün gece, Türkiye'nin tamamında sela okunmasından rahatsız olan Sol Haber Portalı "Ne zaman duracak" diye haber yaptı.
15 Temmuz Gazisi 'gardaşını' arıyor
Yoğun bir katılımla gerçekleşen 15 Temmuz anmalarına özellikle şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları katıldı.
15 Temmuz'a kayıtsız kalanlar
Bazı ünlüler siyasi mesajlarla öne çıkıp Türkiye'ye sahip çıktıklarını savunsalar da gerçek yüzleri darbe girişimiyle ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meydanların dili Fatih Portakal'ın yüzüne yansıdı

Meydanların dili Fatih Portakal'ın yüzüne yansıdı

233
FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik hakim

FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik hakim

99
Telefon aramalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi

Telefon aramalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi

309
Erdoğanlar konutlarına yürüyerek geçti

Erdoğanlar konutlarına yürüyerek geçti

227
Ömer Halisdemir için şehit düştüğü anıt önünde tören

Ömer Halisdemir için şehit düştüğü anıt önünde tören

52
Euronews darbecilere propaganda yaptırıyor

Euronews darbecilere propaganda yaptırıyor

92
Kocatepe'de sela okunurken şimşekler çaktı

Kocatepe'de sela okunurken şimşekler çaktı

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM