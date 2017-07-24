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Erdoğan'ın ziyareti Kuveyt medyasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt ziyareti, ülke basınında geniş yer buldu.

24.07.2017 - 13:45
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Er-Rai gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt ziyaretini okuyucularına manşetten duyurdu. Gazete, Erdoğan'ın uluslararası camiaya Körfez krizinin çözümü için ara buluculuk yapan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a destek verme çağrısını öne çıkardı.

KUVEYT'İN ARA BULUCULUK ROLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ziyaretinin Katar'ı boykot eden ülkelere bir mesaj anlamı taşıdığını kaydeden er-Rai, bu ziyaretlerin Kuveyt'in ara buluculuk rolüne de ciddi destek sağladığına dikkati çekti.

Erdoğan'ın ziyareti Kuveyt medyasında

DOSTÇA VE SAMİMİ BİR ZİYARET

El-Ceride gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine manşetten yer vererek, bu ziyaretin Kuveyt'in Körfez krizindeki ara buluculuğuna destek niteliğinde olduğuna işaret etti. Gazete, Erdoğan'ın ziyaretinin dostça ve samimi bir ortamda gerçekleştiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini manşetine taşıyan Kuveyt'in eş-Şahid gazetesi de ziyaretin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusundaki çabalara katkı sağladığını belirtti.

Erdoğan'ın ziyareti Kuveyt medyasında

Erdoğan'ın ziyaretine iç sayfalarda yer veren el-Enba gazetesi ise, ziyaretin ayrıntılarına yer vermeden Kuveyt'in Körfez krizini sona erdirme yönündeki çabalarına destek olduğuna vurgu yaptı.

ERDOĞAN'IN KUVEYT ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde özel uçak "TUR" ile Kuveyt'e gitmişti.

Erdoğan'ın Kuveyt ziyaretine eşlik eden heyette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, bu sabah saat 11.10'da Kuveyt'ten ayrılarak Katar'a gitti.

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