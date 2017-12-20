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Erhan Çelik'e kötü haber

Hakaret ve tehditle suçlanan Erhan Çelik iddianamesi kabul edildi.

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 11:35..
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Erhan Çelik'e kötü haber

Gülben Ergen’in avukatı Altın Mimir aracılığı ile yaptığı şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, yargılamanın yapılabilmesi için İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

YETERSİZLİK KARARI VERİLDİ

İddianameyi kabul eden İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, kabul kararı ile birlikte yetkisizlik kararı verdi.

Mahkeme, şikayetçi Gülben Ergen’in UYAP adresinin Sarıyer olduğunu, şikayet edilenlerin de adreslerinin İstanbul Adalet Sarayı yargı çerçevesinde kaldığını gerekçe göstererek, yetkisizlik kararı verdi. Mahkeme, yargılama yapma yetkisinin İstanbul Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi’nde olduğunu belirterek, dosyayı İstanbul Adalet Sarayı’na yolladı.

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