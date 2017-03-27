Eriğin fiyatı 30 liraya düştü

Mart ayı başlarında ilk çıktığında tadımlık olarak küçük kaselere konulup piyasaya sunulan ve gönderildiği kentlerde kilogram fiyatı 100-300 lira fiyatla satışa sunulan erikte hasat edilen ürün miktarı arttı.

30 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Ürünün artmasıyla fiyatlar bahçede 30 liraya kadar gerilerken açık alanda hasadın başlamasıyla fiyatın daha da düşeceği belirtildi.

Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, örtü altında hasadın yoğunlaştığını ve bütün pazarlara hitap edecek hale geldiğini kaydetti.

ARZ TALEP DENGESİ

İlk hasatta fiyatların çok yüksek gösterildiğini ancak bunun üreticiden alınan değil, tüketiciye sunulan son rakam olduğuna dikkati çeken Şen, bunun da alıcı ile satıcı arasındaki arz talep dengesiyle oluştuğunu ifade etti.

Bu yıl örtü altında 50 dönüm erik bahçesi bulunduğunu kaydeden Şen, 30 lira olan kilogram fiyatının da üreticiyi memnun ettiğini söyledi.

8 BİN TON ERİK HASADI

İlçe genelinde açık alanla birlikte toplamda 8 bin dönüm arazide 8 bin ton erik hasadının yapılmasının beklendiğini aktaran Şen, erik üretiminin Göksu Vadisi'nde Keben başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Karahacılı, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Ortaören, Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu mahallelerinde yapıldığını belirtti.

Birliğin kurucu başkanı, üretici Mustafa Göktaş da ilk hasatta yüksek seyreden fiyatların üreticiye yansımadığını belirterek, açık alanda hasadın başlamasıyla fiyatların daha da düşüp herkesin alabileceği seviyelere ineceğini ifade etti.