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Erik 300 TL'den satışta

Mersin Silifke'de yetişen erikler 100 gramlık kaplarda 300 TL'den satışta.

02.03.2017 - 10:23
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erik

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Göksu Vadisi köylerinde erikler meyve verdi.

300 TL'DEN SATIŞTA

Bir hafta sonra yapılacak olan hasatta erikler 100 gramlık kaselere konularak kilosu 300 TL’den İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere gönderilecek.

"AŞEREN KADINLAR İÇİN İLÇEMİZE GELİYORLAR"

Tadımlık olarak az miktarda toplanan eriği 100 gramlık kaselerde İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlere göndereceklerini vurgulayan Ziraat Mühendisi Özhan Gündüz, “Türkiye genelinde ilk turfanda can eriğinin Silifke’de çıktığını herkes biliyor. Bu nedenle de aşerip canı erik çeken kadınlar için eşleri uzak yerlerden ilçemize gelerek tadımlık olan bu eriklerden alıp gidiyorlar.” dedi.

Erik 300 TL'den satışta

"ERİK ÜRETİMİ MEŞAKKATLİ BİR ŞEY"

“Şu an erikte hasat yapılmak üzeredir” diyen Gündüz, “Ancak tamamen olgunlaşmasını bekliyoruz. Hasadı 10 Mart’ta yapmayı planlıyoruz. 3 dönümlük seradan 2,5 ton ürün bekliyoruz. Geçen sene erik 300 TL’den satışa sunuldu. Bu senede aynı fiyattan satılmasını hedefliyoruz. Herkes bu rakamı çok bulabilir. Ancak erik üretimi çok meşakkatli bir şey. Ne kadar sıkıntılı bir üretim olduğunu ancak üreten bilir. Sıcağını, nemini ayarlamak gerekir. Sulaması, gübresi, budaması ve ilaçlaması seranın takibi, işçilikle birlikte maliyet artıyor. İnşallah bu yıl üreticilerimiz emeğinin karşılığını alır.” dedi.

4 senedir erik üretimi yaptıklarını belirten üretici Koray Kucur, “Bu sene çok zor şartlarda üretim yaptık. Yoğun bir kar yağışı oldu. 70 cm kar yağdı. Sürekli soba yaktık. Gece gündüz uyuyamadık. Seralarımızı bu şekilde kurtardık. 10 soba günde yarım ton kömür yakarak seraları kurtardık. Üç defa sera naylonumuz patladı. İyi tarım uygulamaları yaparak bu günlere geldik.” dedi.

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